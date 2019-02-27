Nar полностью удовлетворяет ежедневные потребности абонентов в интернете

Такие продукты Nar, как «Qutu» , «Nar Wi-Fi» и «Nar MiFi », которые обеспечивают доступ к высокоскоростному интернету, были встречены с большим интересом на телекоммуникационном рынке страны.

Благодаря продуктам оператора абоненты могут пользоваться обширной и высокоскоростной сетью 4G Nar не только на мобильных телефонах, но и дома, в офисе.

Самый молодой оператор мобильной связи в стране - Nar успешно продолжает свою стратегию по удовлетворению ежедневных потребностей абонентов в высокоскоростном интернете.

Так, по итогам прошлого месяца количество пользователей Qutu увеличилось на 50%, количество пользователей Nar Wi-Fi - на 22%, а количество пользователей Nar MiFi - на 40%.

Отметим, что эти три продукта позволят абонентам пользоваться инновационными услугами и иметь доступ к высокоскоростному интернету по выгодным ценам.

По словам коммерческого директора Nar Гахрамана Казымова, благодаря своим продуктам и услугам Nar превратился в телекоммуникационную компанию, которая приносит удобство в повседневную жизнь абонентов: «Продукты, которые предоставляет Nar, полностью соответствуют требованиям современности, а также потребностям и пожеланиям абонентов. Основываясь на ориентированной на клиента стратегии бренда, Nar стремится стать надежным партнером в повседневной жизни клиентов с помощью своих продуктов и решений».

Отметим, что «Nar Wi-Fi» - это лучшее решение для тех, кто переезжает в новую квартиру, на дачу или в офис, или для тех, кто не имеет возможности подключиться к традиционному интернету. Это оборудование позволяет одновременно подключить до 30 устройств для доступа к высокоскоростному интернету (LTE / 4G) в любом месте и по выгодной цене.

Благодаря продукту «Nar MiFi» абонент получает возможность постоянно оставаться в сети, независимо от своего местоположения, и иметь доступ к высокоскоростному интернету по выгодной цене. Пользователь может взять устройство Nar MiFi куда угодно и легко делиться интернетом с друзьями и близкими.

Продукт «Qutu» от Nar является первым продуктом на рынке связи Азербайджана, который включает в себя оптоволоконный интернет для дома, услуги цифрового телевидения и мобильной связи в одном комплекте. Таким образом, Nar предоставляет клиентам доступ к более чем 240 телеканалам, включая 50 каналов HD, высокоскоростной оптоволоконный интернет, минуты разговора по всей стране, мобильный интернет-трафик и бонусные SMS-сообщения.