Новый образовательный центр для сотрудников Expressbank открыт в Баку

Один из передовых банков Азербайджана - Expressbank - с целью повышения качества клиентского обслуживания постоянно работает над профессиональным развитием своих сотрудников.

Проводя последовательную работу в этом направлении, банк в первые месяцы 2019 года открыл для своих сотрудников образовательный центр развития Express.

Выступая на открытии нового здания образовательного центра, председатель правления Expressbank Ильхам Габибуллаев подчеркнул важность наличия образовательного центра в подготовке профессиональных специалистов:

“Будучи банком, который ценит своих сотрудников и уделяет большое внимание их профессиональному развитию, мы приняли решение о создании такого центра, и сегодня вместе с вами участвуем в его открытии. Во многих случаях знакомство работника с банком, его корпоративной культурой и ценностями начинается именно с подобных учебных центров. С этой точки зрения мы старались, чтобы наш центр по своей концепции и имеющимся у него возможностям добавил ценность тому времени, которое наши работники проводят здесь, и был для них дополнительным источником мотивации. А основная наша цель – создать условия, которые позволили бы обучающимся здесь сотрудникам получать теоретические знания и, вовлекаясь в реальные рабочие процессы, быстро и качественно освоить практические навыки».