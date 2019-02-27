Новый образовательный центр для сотрудников Expressbank открыт в Баку
Один из передовых банков Азербайджана - Expressbank - с целью повышения качества клиентского обслуживания постоянно работает над профессиональным развитием своих сотрудников.
Проводя последовательную работу в этом направлении, банк в первые месяцы 2019 года открыл для своих сотрудников образовательный центр развития Express.
Выступая на открытии нового здания образовательного центра, председатель правления Expressbank Ильхам Габибуллаев подчеркнул важность наличия образовательного центра в подготовке профессиональных специалистов:
“Будучи банком, который ценит своих сотрудников и уделяет большое внимание их профессиональному развитию, мы приняли решение о создании такого центра, и сегодня вместе с вами участвуем в его открытии. Во многих случаях знакомство работника с банком, его корпоративной культурой и ценностями начинается именно с подобных учебных центров. С этой точки зрения мы старались, чтобы наш центр по своей концепции и имеющимся у него возможностям добавил ценность тому времени, которое наши работники проводят здесь, и был для них дополнительным источником мотивации. А основная наша цель – создать условия, которые позволили бы обучающимся здесь сотрудникам получать теоретические знания и, вовлекаясь в реальные рабочие процессы, быстро и качественно освоить практические навыки».
Директор департамента человеческих ресурсов Малахат Абдуллаева в своем выступлении рассказала об успехах в развитии сотрудников банка, о целях и будущих проектах в этом направлении.
«Развитие каждого нашего работника – это развитие и успех всей команды. Основной миссией центра развития Express является удовлетворение запросов в области качественного обучения и создание предпосылок для того, чтобы талантливая молодежь, получив необходимый опыт в банковской сфере, могла достичь еще больших успехов. Также предусмотрены проекты для личного и профессионального развития уже работающих в банке сотрудников. С другой стороны, так как мы отдаем предпочтение внутрибанковскому пути развития, еще одним ориентиром для центра является стимулирование карьерного роста сотрудников внутри банка», - отметила Малахат Абдуллаева.
По словам директора департамента, только в прошлом году центр смог организовать около 200 тренингов, в которых приняли участие примерно 3000 человек. В 2019 году ожидается увеличение этой цифры. На мероприятиях, которые будут проводиться в центре, предусмотрено использование новых и передовых средств обучения.
«Именно с этой целью, отходя от традиционных способов обучения, мы начали новый проект под девизом «Играя, обучайся, стань профессионалом в своем деле», который объединяет в себе игровые и образовательные методики», - отметила Малахат Абдуллаева.
Также созданная в центре развития Express обширная библиотека дает возможность сотрудникам банка получить новые знания и ознакомить с накопленным мировым опытом в банковской сфере.
Отметим, что центр развития Express находится по адресу: улица Аджеми Нахчывани, 21. Для дополнительной информации можно обращаться по номеру 132.