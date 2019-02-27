В Швеции задержали еще одного «российского шпиона»
В Стокгольме задержали еще одного «российского шпиона», сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на прокурора Ханса-Юргена Ханстрема.
Согласно информации, подозреваемый, предположительно, осуществлял незаконную деятельность с 10 апреля по 30 сентября 2018 года.
Информацию о задержании также подтвердили в полиции безопасности Швеции, уточняет РИА Новости.
Личность мужчины не раскрывается. Он стал вторым по счету подозреваемым в сборе разведданных в пользу России. 26 февраля полицейские задержали первого фигуранта, которого заподозрили в «сборе разведданных в пользу России».