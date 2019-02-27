Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан на срочную военную службу с 1 по 30 апреля 2019 года и увольнении в запас военнослужащих, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 апреля 2019 года объявляется призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2001 года рождения, которым к дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1984-2000 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также, согласно распоряжению главы государства, с 1 по 30 апреля 2019 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О военной обязанности и военной службе".

Кабинету министров поручено для исполнения данного распоряжения осуществить меры, предусмотренные законодательством.