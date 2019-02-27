Согласно информации, накануне пограннаряд обнаружил на территории погранзаставы вблизи села Бала Бахманли Физулинского района двух неизвестных, пытавшихся перейти из Ирана в Азербайджан.

Сотрудниками Государственной пограничной службы пресечен контрабандный провоз через государственную границу Азербайджана до 17,5 килограмма героина, марихуаны и опия, а также 3 000 таблеток психотропного вещества метадон-40, говорится в сообщении ГПС.

Нарушители границы не подчинились приказу пограничников остановиться, и потому был открыт предупредительный выстрел в воздух. Нарушители бросили весь имевшийся у них груз и скрылись в обратном направлении.

В двух мешках было обнаружено и изъято 4,075 килограмма героина и 4,290 килограмма марихуаны.

В тот же день пограннаряд, проводя осмотр территории погранзаставы вблизи села Далали Джалибадаского района, обнаружил два бесхозных свертка, в которых было 7,9 килограмма опия, 1,020 килограмма героина, 3 000 таблеток метадона-40 и две коробки с табачной продукцией.

В связи с указанными фактами проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.