Президент Молдовы: Устал от выборов, хочу отдохнуть

Президент Молдовы Игорь Додон в выходные посетит Москву с частным визитом. Об этом политик заявил журналистам, пишет «Московский комсомолец».

По словам главы молдавского государства, он устал от проходивших в стране парламентских выборов и хочет отдохнуть вместе с семьей.

«Хотим отдохнуть вместе в предстоящие выходные. Старший сын занимается музыкой, хочет побывать на концерте в Москве», - сказал Додон.

С начала года президент Молдовы уже дважды побывал в Москве.