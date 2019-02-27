В Армении допросили экс-главу МИД Осканяна По делу 1 марта
Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян был допрошен в качестве свидетеля по делу 1 марта, сообщает armtimes.com.
В Специальной следственной службе не стали комментировать данную информацию.
Ранее в рамках этого дела были допрошены экс-президенты Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян. Роберт Кочарян же арестован.
Ранее бывший замминистра обороны Андраник Кочарян заявил журналистам, что Осканян знает много фактов о деле и должен представить их обществу.