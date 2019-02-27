Путин заявил о скором разгроме терроризма в Сирии

По словам главы российского государства, в настоящее время ситуация стабилизировалась, пишут российские СМИ.

По-прежнему сохраняются отдельные очаги сопротивления террористов, однако они сразу же подавляются, в ближайшее время это произойдет окончательно, выразил уверенность президент РФ, отметив, что остается ситуация в Идлибе, а также нестабильная территория на правом берегу Евфрата.

«Над этим нужно работать, мы вчера об этом с премьер-министром Израиля говорили», - сообщил российский президент.