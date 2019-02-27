Сражение российских и пакистанских самолетов в небе над Кашмиром

Индия и Пакистан устроили воздушное сражение в приграничном районе. По данным телеканала NDTV, в бою принимали участие 32 самолета.

По данным источников телеканала, ВВС Индии задействовали восемь истребителей — четыре Су-30МКИ, два модернизированных Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21. Один из двух последних был сбит в ходе боя, что было официально признано индийской стороной.

Пакистан ответил 24 самолетами, включая 8 американских F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки.

В Нью-Дели, не уточняя деталей, заявляли, что индийская авиация сбила один из пакистанских истребителей. Также индийская пресса писала, что сбитым пакистанским самолетом был F-16, однако в Пакистане это опровергают, ссылаясь на то, что 27 февраля эта техника в воздух не поднималась.