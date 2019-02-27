Фархад Мамедов 18:42

Президент Ильхам Алиев сегодня подписал указ о новых механизмах оплаты проблемных (просроченных) кредитов. Как это будет работать? Чьи долги будут списаны за счет государственного бюджета? Haqqin.az поговорил с банковским специалистом, который участвовал в подготовке этого документа, и выяснил особенности, предусмотренные указом президента. В первую очередь необходимо отметить, что этот документ не означает «списание кредитных долгов», как об этом часто говорят. Брать кредиты, не возвращать их и ждать, пока государство спишет чьи-то долги – несостоятельный подход. Если бы государство поддалось некоторым популистским лозунгам и списало все проблемные кредиты за свой счет, то это создало бы опасный прецедент для всего банковского и финансового сектора страны. Как правило, в цивилизованных странах мира не принимали популистских решений о списании кредитных долгов. А если непродуманно и принимали, то такие решения никогда не исполнялись.

Указ президента Ильхама Алиева подразумевает перерасчет возросшей за счет двух девальваций в манатном эквиваленте основной части кредитной задолженности. Причем документ охватывает кредитные задолженности физических лиц до 10 тысяч долларов. Только в этом случае возникшая вследствие девальвации разница будет компенсирована за счет бюджета государства. К примеру, если до первой девальвации (21 февраля 2015 года) гражданин взял в банке кредит в размере 10 тысяч долларов (1 доллар = 0,78 маната), то до того дня сумма его основного долга составляла 7800 манатов. В результате девальвации сумма его основного долга выросла до 10500 манатов, то есть на 2700 манатов. (Теоретически рассматривается вариант, когда гражданин вовсе не выплачивал задолженность по кредиту). В такой ситуации, согласно указу президента, государство компенсирует гражданину 2500 манатов (10000 долларов X 0.25 AZN = 2500 AZN). Иными словами, основная часть долга гражданина приблизится к додевальвационной сумме и составит 8 тысяч манатов. При этом сумма в 10 тысяч долларов также взята не случайно. Подсчеты показывают, что 95% всех проблемных кредитов граждан банкам не превышают 10 тысяч долларов.

Вторая часть указа охватывает кредиты до 10 тысяч долларов, взятые до второй девальвации (21 декабря 2015 года). За каждый доллар основного долга гражданин получит компенсацию в 0,6 маната. Для 10 тысяч долларов эта сумма составит 6 тысяч манатов. Иным словами, если после первой девальвации у кредитополучателя оставалась перед банком задолженность в 10 тысяч долларов, то манатный эквивалент основной суммы долга составлял 10500 манатов. Однако после второй девальвации эта сумма выросла до 15500 манатов. Теперь государство дает компенсацию гражданам за эту потерю в размере 0,6 маната за каждый доллар. Причем учитывается, что после второй девальвации удешевление маната продолжилось и курс стабилизировался лишь на уровне 1,7 маната. Таким образом, за каждый доллар основной суммы долга, увеличившегося за две девальвации, государство компенсирует 0,85 маната за каждый доллар. Если гражданин пострадал от обеих девальваций, то ему выплатят компенсацию и в 0,25 маната (за первую девальвацию), и 0,6 маната (за вторую девальвацию). А это в свою очередь означает, что основную сумму долга до 10 тысяч долларов кредитополучатели будут выплачивать по додевальвационному курсу. Государство компенсирует задолжавшим гражданам финансовые потери от обеих девальваций. Очень важный момент: если гражданин выплатил задолженность до 10 тысяч долларов по текущему курсу, то на основе нового механизма он получит компенсацию. К примеру, если гражданин выплатил 17 тысяч манатов основного долга по кредиту в 10 тысяч долларов, взятому до девальваций, то он может потребовать в банке 8500 манатов компенсации. Это достаточно справедливый подход. Сразу после публикации указа некоторые эксперты выступили с заявлениями о том, что был нарушен принцип справедливости по отношению к тем, кто завершил выплату кредита по новому курсу маната. На самом деле указ президента не делает разницы между выплаченными и невыплаченными долгами.

Вместе с тем, согласно указу, средства, предназначенные на компенсацию девальвационных потерь имеющих долги граждан, не могут быть потрачены на погашение банковских процентов. Эти средства должны быть направлены лишь на компенсацию потерь от суммы основного долга. Как отмечено в указе, компенсация, которая будет выплачиваться каждому гражданину с проблемными кредитам, не превысит эквивалент в 5 тысяч долларов. Этот порог установлен из-за того, что некоторые граждане могут иметь задолженность в нескольких банках и в таком случае они бы могли получить большую компенсацию, нежели другие граждане, имеющие задолженность до 10 тысяч манатов. Снова бы нарушился принцип справедливости. Хотя расчеты показывают, что таких людей не так и много. В целом, ожидается, что новый указ президента Ильхама Алиева охватит около 400 тысяч человек, имеющих задолженности перед банками. Стоит отметить, что данный указ президента создает выгодный механизм и для решения других проблемных кредитов. Исследования показывают, что часть указа касательно кредитных задолженностей до 10 тысяч долларов в значительной степени решит проблемы с просроченными кредитами в стране. Но вместе с тем остаются и другие проблемные кредиты, включая и взятые в манатах (до 10 тысяч долларов, или 17 тысяч манатов). Это те граждане, которые не смогли выплатить часть долга, и из-за этого банки подали на них в суд. Взыскание суммы долга происходит с их зарплат и пенсий.