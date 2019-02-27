В России предложили переименовать Курильские острова

«Курильские острова в целом и, в частности, вот эти так называемые спорные четыре острова были всегда наши исторически, первооткрывателями были мы — русские казаки. И сейчас они и будут всегда нашими, российскими. Иного быть не может», - сказал Миронов.

Москва и Токио находятся в стадии переговорного процесса по мирному договору. 22 января в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Японская сторона называет ключевым условием соглашения возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, напоминает, что архипелаг вошел в состав РФ по итогам Второй мировой войны.

Незадолго до переговоров глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. В Кремле, комментируя ситуацию, отмечают, что интересы россиян не будут ущемлены.