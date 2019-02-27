Эрдогана просят стать посредником между Пакистаном и Индией

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что обратится с просьбой к президенту Турции Р.Т.Эрдогану выступить посредником в урегулировании кризиса с Индией, сообщает Anadolu.

Отношения Индии и Пакистана резко ухудшились после инцидента в Джамму и Кашмире, где 14 февраля 2019 года был совершен теракт, ставший самым кровавым в регионе за последние 30 лет.

Теракт унес жизни 45 сотрудников сил Центрального полицейского резерва Индии, 35 человек получили ранения.

В ответ ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана.

По утверждению Дели, удар был нанесен по лагерю террористов. На перехват были подняты самолеты пакистанских ВВС.

Накануне ситуация в Кашмире накалилась, были сбиты один пакистанский и два индийских самолета.