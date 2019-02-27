Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху

Готовность Мандельблита частично принять рекомендации полиции, расследовавшей три уголовных дела против Нетаньяху, едва ли приведет к немедленной отставке главы правительства, но может повлиять на его шансы переизбраться в апреле на четвертый подряд и пятый в карьере премьерский срок.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции, но дает возможность переубедить себя на досудебных слушаниях, сообщили местные телеканалы, передает РИА Новости.

«Генеральный прокурор решил: премьер-министру будут в зависимости от исхода слушаний предъявлены обвинения в коррупции по «делу 400», мошенничестве и злоупотреблении доверием по «делам 1000 и 2000», - передает телерадиокомпания «Кан».

Так называемое «дело 1000» касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов.

В «деле 2000» речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп «Едиот Ахрон» о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом».

Следователи, занимавшиеся «делом 4000» утверждают, что нашли доказательства лоббирования интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Во всех случаях глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной. Его представители безуспешно убеждали прокуратуру повременить с оглашением выводов до окончания выборов, назначенных на 9 апреля, требовали публикации ключевых следственных материалов и очных ставок с государственными свидетелями.