В Армении сотрудники северного филиала компании «Высоковольтные электрические сети» в знак протеста против увольнений 28 февраля перекрыли межгосударственную дорогу М-6, сообщает сайт Shamshyan.com.

Директор северного филиала компании «Высоковольтные электрические сети» Эдгар Боджукян в беседе с журналистами сообщил, что компания уволила его и нескольких других сотрудников без каких-либо объяснений.

Некоторое время спустя с директором связались из головного офиса и сообщили, что представители компании завтра встретятся с ними. Сотрудники открыли дорогу, отметив, что если завтрашняя встреча не даст положительных результатов, то они продолжат перекрывать дороги.