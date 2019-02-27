Экстренная посадка турецкого самолета в Одессе

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, совершил аварийную посадку в одесском аэропорту, сообщает в четверг местное издание "Думская".

"Boeing 737 резко снизился над Одессой и сел. Перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе. Самолет коснулся полосы в 17.40 ", - говорится в сообщении.

По данным издания, самолет сел в нормальном режиме. Специалисты проводят осмотр систем и агрегатов. На борту находятся 122 пассажира.