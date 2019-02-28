Отравление в Джалилабаде: 15 пострадавших

В Джалилабаде 15 сотрудников одного из торговых центров были доставлены в Центральную больницу района с диагнозом отравление, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, предположительно, что работники торгового центра отравились химическим веществом при уборке торгового объекта. Сейчас устанавливаются точные причины отравления.

Информацию об отравлении в Джалилабаде haqqin.az подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Глава пресс-службы министерства Пярвиз Абубекиров заявил, что состояние троих из 15 отравившихся оценивается как среднетяжелое, однако их жизни ничего не угрожает.