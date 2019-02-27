Алексей Кудрин: «Россия отстает от Запада на 40 лет»

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран «большой семерки» (G7) почти на 40 лет, сообщает RNS.

Об это он заявил в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.

По словам Кудрина, выработка на одного работающего россиянина примерно $23 в час.

«Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше», - сказал он.

Глава СП отметил, что Россия пока находится на уровне 1980-х годов стран G7.