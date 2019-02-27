Трамп все же ударил по Армении

Как пишет hetq.am , ереванский завод по производству алюминиевой фольги «Арменал», который входит в структуру «Русал», сократил производство алюминиевой фольги на 15% по сравнению с 2017 годом. Сокращение производства и экспорта продукции к снижению выплаченных «Арменал» налогов на 37%.

Введенные Вашингтоном в 2018 году санкции в отношении российского миллиардера, владельца Объединенной компании по производству алюминия «Русал» Олега Дерипаски нанесли значительный ущерб и Армении.

Завод «Арменал» создан на базе Канакерского алюминиевого завода и является одним из крупнейших промышленных предприятий Армении. Завод вошел в состав «Русала» в 2000 году. Вся продукция предприятия идет за рубеж и составляет более 5% всего экспорта Армении.

Проблемы фольгопрокатного завода в Ереване начались осенью прошлого года из-за падения спроса на продукцию на фоне санкций США. Руководству «Арменал» пришлось сокращать мощности и переводить сотрудников на частичную занятость.

Напомним, что Белый дом 6 апреля прошлого года включил крупнейшую за пределами Китая алюминиевую компанию «Русал» и ее владельца Олега Дерипаску в санкционный список SDN. Американским юридическим и физическим лицам запрещены любые сделки с фигурантами этого списка, в случае сотрудничества с ними все компании и физические лица рискуют попасть под вторичные санкции.