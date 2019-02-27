Эльнур Мамедов 00:31

Сегодня доллар является самой надежной и устойчивой валютой, играющей важную роль в глобальной финансовой системе. Это неоспоримый факт. Но многие крупнейшие инвесторы и эксперты уже считают, что мировое господство американской национальной валюты подходит к концу. Даже сама Федеральная резервная служба (Центробанк США) признает, что доллар утратит статус главной резервной валюты уже в ближайшие годы. И тому есть немало оснований.

Действительно, сегодня американская валюта сохраняет ключевую роль в международной торговле, однако с каждым годом возникает все больше факторов, играющих против доллара. На первый взгляд, сейчас ему мало что угрожает. Он побил исторический рекорд и достиг высочайшего уровня за последние тридцать лет относительно остальных ключевых валют. Но известный специалист по исследованиям валютных рынков Ульф Линдал предупреждает о скором изменении этой картины. По его расчетам, доллар вступает в долгосрочный период нисходящего тренда, и в ближайшие пять лет обесценится к евро на 40%. А по расчетам американского инвестбанка JP Morgan Chase, снижение начнется уже к концу 2019 года, и переломить этот тренд доллар не сможет. Причем, по мнению ряда экспертов, о плавном снижении говорить не приходится. В какой-то момент доллар просто может рухнуть, не выдержав тяжести "тройного дефицита" в американской экономике: дефицита бюджета, торгового баланса и счета текущих операций. Сегодня многие страны стали практиковать переход во взаиморасчетах на собственные валюты, но это не всегда связано с такими мрачными прогнозами, этому во многом способствует и необдуманная политика самого Белого дома. И не случайно на таком фоне принадлежащий Федеральному резервному банку Нью-Йорка (ключевой банк в Федеральной резервной системе США) прогнозирует, что совсем скоро мировое господство доллара закончится. Да, с долларом действительно происходят странные неувязки. К тому же обвалы на американском фондовом рынке происходят с пугающей инвесторов регулярностью, что затрагивает рынки и других стран. И каждый такой обвал вызывает панику на глобальном рынке. А призывы реформировать международную валютную систему и найти доллару альтернативу звучат все громче.

Нельзя, видимо, назвать случайностью появление всяких виртуальных валют-блокчейнов, на которые многие возлагали большие надежды и предрекали, в частности биткоину, роль будущей мировой валюты. Но не может быть глобальной валюты, не имеющей крепкую опору в виде мощой экономики и крупной державы. А доллар, как показывает практика, не оправдывает надежд. В качестве выхода сегодня предлагается использовать виртуальную валюту Международного валютного фонда (МВФ), так называемые специальные права заимствования (СПЗ). СПЗ используются и сегодня, они предназначены для расчетов в рамках МФВ, в этой валюте, в частности, ранее выдавались кредиты и для Азербайджана. В качестве расчетной единицы при установлении цен и тарифов СПЗ используют и некоторые международные и региональные организации. Это предложение не ново. Еще десять лет назад в период предыдущего мирового кризиса с идеей создать на базе СПЗ новую мировую валюту выступил Китай. Но глобальный кризис завершился, мировая экономика стала восстанавливаться. Постепенно предложение потеряло актуальность, а с началом нового этапа глобального кризиса и торговых войн ситуация резко изменилась. Эксперты спорят насчет способности этой синтетической валюты стать полноценной заменой доллару. А центробанки разных стран на этом фоне предпринимают конкретные шаги, фактически закрывающие выходы перед американской валютой, сокращая долю доллара в международных резервах.