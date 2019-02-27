Пакистан хочет обратиться к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой принять на себя посредническую миссию в урегулировании конфликта с Индией, сообщил haqqin.az сенатор пакистанского парламента Шахзад Васем.

Как отметил сенатор, премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, выступая в парламенте, что намерен обсудить этот вопрос с самим Эрдоганом.

В то же время, по мнению Васема, ответственность за военные инциденты и эскалацию войны между Пакистаном и Индией лежит на Дели.