Полномасштабная война может перенестись на территорию Пакистана комментарий Шахзада Васема
Пакистан хочет обратиться к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой принять на себя посредническую миссию в урегулировании конфликта с Индией, сообщил haqqin.az сенатор пакистанского парламента Шахзад Васем.
Как отметил сенатор, премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, выступая в парламенте, что намерен обсудить этот вопрос с самим Эрдоганом.
В то же время, по мнению Васема, ответственность за военные инциденты и эскалацию войны между Пакистаном и Индией лежит на Дели.
«Полномасштабные военные действия возможны в том случае, если Индия перейдет «красную черту» и начнет вести боевые действия на пакистанской территории. Это вполне вероятно, и Исламабад готов к такому ходу событий. В то же время должен сказать, что военный конфликт между ядерными державами - Пакистаном и Индией может иметь трагические последствия для всего региона. В данное время обстановка в Кашмире относительно спокойная. Правительство Пакистана предпринимает меры, чтобы остановить дальнейшее обострение отношений с Индией. В частности, Имран Хан сказал депутатам, что предложил провести прямые телефонные переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди. А как жест доброй воли наша страна собирается 1 марта освободить пилота индийского военного самолета, который нарушил воздушное пространство нашей страны», - сказал Шахзад Васем.
Конфликт, утверждает пакистанский сенатор, возник на почве ущемления прав мусульманского населения Кашмира. По данным ООН, Кашмир и Джамму – один из самых милитаризованных регионов в мире. Индийское правительство грубо нарушает права местного населения. Десятки лет в условиях военного положения бесследно исчезают люди, проходят незаконные аресты, применяются пытки. Естественно, все это вызывает возмущение местной мусульманской молодежи. И насилие порождает ответное насилие.
«Когда Индия обеспечит справедливое отношение к населению Кашмира, когда прекратится насилие в регионе, тогда и возможен устойчивый мир и согласие между Пакистаном и Индией», - призывает Васем.