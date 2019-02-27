Власти сносят дом-музей великого драматурга Джафара Джаббарлы чтобы построить новостройку
Дом-музей выдающегося представителя азербайджанской литературы - писателя и драматурга Джафара Джаббарлы на улице Исмаилбека Гутгашенлы в Ясамальском районе Баку подлежит сносу и на его месте будет построено многоэтажное жилое здание. Договор на его возведение уже заключен с компанией-застройщиком.
Эту информацию haqqin.az подтвердили в Главном управлении культуры города Баку. В письменном заявлении управления, направленном в редакцию, говорится, что земельный участок и постройки, относящиеся к дому-музею Джафара Джаббарлы, приватизированы в 1998-2005 годах, о чем ни Министерство культуры, ни Главное управление культуры Баку оповещены не были. Согласием этих двух структур тоже никто не заручился.
На вопрос, как мог быть продан дом-музей, если в официальных документах он до сих числится по ведомству Главного управления культуры города, сотрудник этого управления ответил, что дом стал частной собственностью, а музей просто формально зарегистрирован как объект культурного наследия. Другими словами, это управление не обладает правом влиять на куплю-продажу своего музея.
«В результате проводимых в последние годы интенсивных строительных работ в нагорной части города на территории произошел оползень, в результате которого в стенах дома-музея Джаббарлы образовались глубокие трещины, что грозило разрушением здания. В результате проведенной специалистами проверки установлено, что урон, причиненный фундаменту, и трещины в стенах исключают капитальный ремонт. Дальнейшая деятельность музея возможна лишь после того, как старое здание будет снесено, а на его месте будет построено новое», - говорится в письменном заявлении управления.
В этом же документе отмечается, что приказом №230 от 5 мая 2010 года министра культуры Азербайджана экспозиция музея была закрыта, а приказом №435 от 2 сентября 2010 года в целях обеспечения сохранности экспонаты музея, а также инвентарь и оборудование были переданы на хранение в специальном помещении Азербайджанского государственного театрального музея имени Джафара Джаббарлы.
«Главное управление культуры города Баку неоднократно доводило до сведения родственников Джафара Джаббарлы, что может выделить средства на реконструкцию здания музея лишь тогда, когда постройки и земельный участок будут возвращены на баланс Министерства культуры, и с условием, что в будущем родственники Джафара Джаббарлы не будут предъявлять права на здание музея. Проблема дома-музея драматурга и писателя постоянно находилась в центре внимания министерства, которое искало пути восстановления деятельности этого объекта культуры», - разъясняется в заявлении управления.
Понятно, что продажа и приватизация музея без ведома министерства и управления недопустимы и на основании закона это можно было предотвратить. Управление культуры утверждает, что из уважения к семье Джафара Джаббарлы не могло настоять на решении вопроса в правовом поле. Но разве то, что дом, в котором жил драматург, где потом много лет был музей его жизни и творчества, будет снесен, не есть проявление самого большого неуважения к его памяти?
«В 2012 году семья Джафара Джаббарлы обратилась в Управление с инициативой передать участок, на котором расположен дом-музей, строительной компании для возведения многоэтажного дома, при этом предусматривалось сохранение и регенерация музея. Затем семья Джафара Джаббарлы продала этой компании земельный участок и постройки на нем», - уточняется в письме Бакинского управления культуры.
Управление культуры не сочло целесообразным проведение капитального ремонта дома Джафара Джаббарлы и направление на эти цели большого объема государственных средств, зато было принято решение откупить на первом этаже будущей многоэтажки помещение под новый «дом-музей». То есть министерство не сочло нужным заплатить родственникам драматурга компенсацию за приватизированный ими дом, чтобы вернуть его на баланс Минкультуры, а решило, что более выгодно будет купить для Джафара Джаббарлы новый «дом» в новостройке.
«Из уважения к памяти Джафара Джаббарлы и к его семье, а также в соответствии с законодательством в целях сохранения дома-музея Главное управление культуры Баку было вынуждено согласиться на то, что новый дом-музей под контролем сотрудников управления будет оборудован на первом этаже новопостроенного здания, при условии согласования этого с соответствующими государственными органами, а также при условии сохранения исторического облика музея. В настоящее время в соответствии с приказом министра культуры предусмотрено новое художественное оформление экспонатов дома-музея Джафара Джаббарлы, которые сейчас представлены в экспозиции Азербайджанского государственного театрального музея. А после того, как дом-музей Джафара Джаббарлы начнет деятельность на своем историческом месте, эти экспонаты будут переданы в его экспозиции», - отмечается в заявлении Главного управления культуры города Баку.
Haqqin.az недавно публиковал развернутый репортаж о том, как разрушается дом-музей Джафара Джаббарлы. Директор музея, родственница драматурга Гямяр Багирова, уверяла тогда, что музей закрыт на ремонт.
«Запланировано проведение капитальных и восстановительных работ», - говорила она журналисту сайта. Мемориальную доску с именем драматурга, утверждала Г.Багирова, сняли временно - после ремонта вернут на место.
Заведующая отделом контроля за культурными ценностями и музейному делу Минкультуры Азада Гусейнова также заявила сотрудникам нашего сайта, что знает о ситуации с домом-музеем Джафара Джаббарлы и что он просто закрыт на ремонт, но к памятной дате - 120-летию великого драматурга - продолжит свою деятельность.
Однако по прошествии нескольких месяцев министерство сообщает, что дом-музей продан частной компании и подлежит сносу, а на его месте будет построена многоквартирная высотка.
Пожалуй, уместно будет повесить на стене будущей новостройки табличку, на которой будет написано: «На месте этого здания раньше находился дом-музей Джафара Джаббарлы».