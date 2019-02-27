Ульвия Худиева 00:53

Дом-музей выдающегося представителя азербайджанской литературы - писателя и драматурга Джафара Джаббарлы на улице Исмаилбека Гутгашенлы в Ясамальском районе Баку подлежит сносу и на его месте будет построено многоэтажное жилое здание. Договор на его возведение уже заключен с компанией-застройщиком.

Эту информацию haqqin.az подтвердили в Главном управлении культуры города Баку. В письменном заявлении управления, направленном в редакцию, говорится, что земельный участок и постройки, относящиеся к дому-музею Джафара Джаббарлы, приватизированы в 1998-2005 годах, о чем ни Министерство культуры, ни Главное управление культуры Баку оповещены не были. Согласием этих двух структур тоже никто не заручился. На вопрос, как мог быть продан дом-музей, если в официальных документах он до сих числится по ведомству Главного управления культуры города, сотрудник этого управления ответил, что дом стал частной собственностью, а музей просто формально зарегистрирован как объект культурного наследия. Другими словами, это управление не обладает правом влиять на куплю-продажу своего музея. «В результате проводимых в последние годы интенсивных строительных работ в нагорной части города на территории произошел оползень, в результате которого в стенах дома-музея Джаббарлы образовались глубокие трещины, что грозило разрушением здания. В результате проведенной специалистами проверки установлено, что урон, причиненный фундаменту, и трещины в стенах исключают капитальный ремонт. Дальнейшая деятельность музея возможна лишь после того, как старое здание будет снесено, а на его месте будет построено новое», - говорится в письменном заявлении управления. В этом же документе отмечается, что приказом №230 от 5 мая 2010 года министра культуры Азербайджана экспозиция музея была закрыта, а приказом №435 от 2 сентября 2010 года в целях обеспечения сохранности экспонаты музея, а также инвентарь и оборудование были переданы на хранение в специальном помещении Азербайджанского государственного театрального музея имени Джафара Джаббарлы. «Главное управление культуры города Баку неоднократно доводило до сведения родственников Джафара Джаббарлы, что может выделить средства на реконструкцию здания музея лишь тогда, когда постройки и земельный участок будут возвращены на баланс Министерства культуры, и с условием, что в будущем родственники Джафара Джаббарлы не будут предъявлять права на здание музея. Проблема дома-музея драматурга и писателя постоянно находилась в центре внимания министерства, которое искало пути восстановления деятельности этого объекта культуры», - разъясняется в заявлении управления.