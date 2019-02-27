В Лондоне стартовала Международная неделя нефти. Как сообщает haqqin.az, второй год подряд основным организатором Международной недели нефти выступает британский Энергетический институт, созданный в 2003 году в результате слияния Института нефти и Института энергетики. Мероприятие также проводится при поддержке известного специализированного издания "Petroleum Review".

Международная нефтяная неделя, которая по традиции проходит в Лондоне, где находится одна из крупнейших нефтяных бирж в мире, - своего рода слёт мировой нефтяной элиты. Руководители и представители ведущих нефтяных компаний, лидирующие трейдеры проявляют грандиозный интерес к этому неформальному формату встречи нефтяной элиты. По традиции, начиная с 2005 года, на мероприятии принимает участие и руководство Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR.

В этот раз мероприятие, проведенное SOCAR в престижном лондонском Музее естествознания (Natural History Museum), вызвал большой интерес деловых кругов, трейдеров и нефтяной элиты, что безусловно является большим достижением дочерней компании Госнефтекомпании - SOCAR-Trading на европейском энергетическом рынке. Накануне, у входа на сайд-ивент азербайджанской компании было самое настоящее столпотворение. На мероприятии проведенном SOCAR приняли участие представители таких мировых гигантов, как BP, Glencore, Vitol, Trafigura, Totsa, Litasco, ING, ABN Ambro и BNP Paribas.

Повышенное внимание к энергетическому сектору Азербайджана в лице Госнефтекомпании - безусловно, проявление успеха нефтяной стратегии президента Ильхама Алиева.