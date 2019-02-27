Эльдар Алиев 03:30

Как уже сообщалось, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев издал указ о дополнительных мерах в связи с решением долгожданного вопроса проблемных кредитов физических лиц. Эта проблема занимала центральное место в национальной повестке дня, и перманентно будоражило общественное мнение. Но определить истинную социальную значимость данного указа все равно будет очень трудно - настолько масштабна проблема и по охвату населения, и по объему финансовых средств, необходимых для ее полноценного решения.

Прошло всего несколько дней после громкого заявления главы государства о необходимости разрешения этой главной социальной проблемы, как последовал молниеносный указ. Вкратце суть указа сводится к тому, что из госбюджета будут выделены средства на погашение той части кредитных долгов граждан, которая выросла вследствие двух девальваций маната в 2015 году. Правда, не всех ссуд, а только части кредитных долгов в иностранной валюте, не превышающей 10 тыс. долларов – все выданные кредиты выше указанной суммы не подпадают под льготы. Хотя, если задуматься, то именно эта часть проблемных кредитов, не превышающих 10 тыс. долларов, и составляет абсолютное большинство в их общей массе. А именно 95%. Но главная фабула указа заключается в том, что возросшая из-за девальвации часть кредитных долгов будет оценена дифференцированно. Так, возросшая часть взятого в иностранной валюте до 21 февраля 2015 года кредитного долга будет компенсироваться в отношении 0,25 маната (0,15 доллара) за 1 доллар США. А если кредит взят с 22 февраля по 21 декабря 2015 года - 0,6 маната (0,35 доллара) за доллар. То есть компенсации полностью соответствуют степени девальвации в первом и во втором случаях. Причем, предусмотренные выплаты должны быть направлены в основном на погашение основных кредитных долгов по просроченным долгам физических лиц перед банками, в том числе находящимися в процессе ликвидации. Может возникнуть вопрос: что же подразумевается под основным кредитным долгом на сумму до 10 тыс. долларов (17 тыс. манатов)? Это общая сумма оставшейся части основных кредитных долгов, которая образовалась по кредитным договорам, заключенным с первого января 2012 года до вступления в силу изданного накануне указа. Причем, общая сумма могла быть и выше, часть из которой к тому же погашена, но компенсации подлежит только сумма до 10 тысяч долларов. А просроченные кредиты - займы по кредитным договорам, заключенным с первого января 2012 года, и просроченные на период свыше 360 дней.

Правда, пока не установлены точные сроки и механизм погашения возросшей из-за девальвации части кредитных долгов. Но Палате надзора за финансовыми рынками предстоит в течение 15 дней выработать и после согласования с главой государства утвердить этот механизм. А также определить льготы, которые будут применены для процентов, штрафов и пенни, начисленных по этим суммам. Кроме этого, в течение 45 дней Палата должна определить подлежащую к выплате по этим кредитным долгам общую сумму, а также список физических лиц, которым будут осуществлены выплаты, а также установить размер этих выплат для каждого лица. Причем, сумма выплат на каждое физическое лицо не должна превышать 5 тысяч долларов в манатном эквиваленте. Хочется отметить еще один интересный аспект. Банкам предстоит выплатить компенсации самим кредиторам, а они уже направляют эту сумму на погашение своих кредитов. Видимо, это делается для исключения всех возможностей нецелевого использования выделенных государством компенсаций. А если кто-то уже успел сам погасить взятые в указанный период кредиты, то положенные деньги все равно получит во избежание дискриминации. Иначе как быть с теми гражданами, которые несмотря на суровые условия возвращения кредитов в постдевальвационный период, все же закрыли свои кредиты? Но проблема, повторимся, слишком масштабная, и к ее разрешению подключены все финансовые институты страны. В частности, Центробанку президент рекомендует предоставить банкам льготные кредиты с госгарантией на сумму до 682 млн. манатов с целью реструктуризации валютных кредитных долгов (до 10 тыс. долларов).