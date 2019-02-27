В Баку мужчина расплатился за бензин фальшивкой

В Баку неизвестный водитель расплатился за бензин фальшивой 100-манатной купюрой, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Управление полиции Гарадагского района.

Согласно информации, 27 февраля на территорию автозаправочной станции в поселке Локбатан заехал автомобиль Changan с госномерами 99 NF 894, водитель которого попросил залить бензином полный бак, затем расплатился 100-манатной купюрой и уехал.

Вскоре начальник смены Аластан Набиев обнаружил, что купюра фальшивая, и сообщил об этом в полицию.

Сотрудники 10-го отделения полиции ведут работу по выявлению водителя автомобиля и рассчитывают выйти на изготовителей фальшивых банкнот.