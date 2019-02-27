США вывезли из Сирии тонны золота Сирийские СМИ
Военные США вывезли из Сирии около 50 тонн золота, изъятого у террористов, утверждает сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники.
Агентство заявляет, что американские военные в обмен на золото якобы предоставили гарантии безопасности террористическим группировкам в провинции Дейр-эз-Зор.
По информации неназванных источников, боевики передали американским военным около 40 тонн драгметалла, еще около 10 тонн было найдено в тайниках террористов.
Как утверждает SANA, американские военные вывозили золото с территории Сирии «ночью на вертолетах».