Военные США вывезли из Сирии около 50 тонн золота, изъятого у террористов, утверждает сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники.

Агентство заявляет, что американские военные в обмен на золото якобы предоставили гарантии безопасности террористическим группировкам в провинции Дейр-эз-Зор.

По информации неназванных источников, боевики передали американским военным около 40 тонн драгметалла, еще около 10 тонн было найдено в тайниках террористов.

Как утверждает SANA, американские военные вывозили золото с территории Сирии «ночью на вертолетах».