В связи с Днем гражданской обороны ЗАО AzerGold организовало на Човдарском участке по переработке руды просветительское мероприятие под девизом «Наша задача – безопасность детей».

В мероприятии приняли участие сотрудники ЗАО во главе с заместителем председателя правления Октаем Мамедовым, заместитель главы Исполнительной власти Дашкесанского района и председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Джаваншир Годжаев, сотрудники МЧС Гянджинского регионального центра по гражданской обороне, представители Общества Золотой полумесяц, сотрудники ИВ села Гушчу Дашкесанского района и государственной пожарной охраны Гянджи и Дашкесанкого района, а также расположенные на Човдарском предприятии части гражданской обороны ЗАО AzerGold, компании-подрядчики и субподрядчики, директора школ и школьники.

В ходе выступлений была затронута роль, цели и задачи гражданской обороны в мирных и военных условиях, а также подчеркнута важность просвещения граждан и детей в сфере гражданской обороны. В рамках мероприятия были сымитированы конкретные чрезвычайные ситуации и наглядно продемонстрированы меры, которые следует предпринять в подобных случаях.

В завершение мероприятия ЗАО AzerGold вручило участникам соответствующие сертификаты и подарки.

Отметим, что Азербайджан стал членом Международной организации гражданской обороны в 1993 году. Ввиду роста числа детей среди жертв войн и природных бедствий организация посвятила Всемирный день гражданской обороны в этом году безопасности детей. Целью проведения подобного просветительского мероприятия на Човдарском участке по переработке руды было внесение вклада в обеспечение безопасности детей и дальнейшее повышение подготовки к чрезвычайным ситуациям.