Трамп приказал предоставить своему зятю доступ к секретам США
Президент США Дональд Трамп в 2018 году, несмотря на возражения сотрудников разведки, приказал тогдашнему главе аппарата Белого дома Джону Келли предоставить своему зятю и старшему советнику Джареду Кушнеру доступ к секретной информации, сообщает газета The New York Timesсо ссылкой на источники.
По информации источников, решение, которое Трамп принял, проигнорировав возражения юристов и сотрудников разведки, «вызвало тревогу у высокопоставленных сотрудников администрации».
В частности, Дональд Макган, выполнявший обязанности юрисконсульта Белого дома, подавал служебную записку с рекомендацией не предоставлять Кушнеру доступ, напоминая, что против такого решения выступало ЦРУ.
Кроме того, тогдашний руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли также служебной запиской сообщил, что президент США отдал приказ дать доступ к секретным данным советнику Кушнеру.
В начале 2019 года NBC сообщал, что зять президента США все же получил доступ к совершенно секретным данным. Сам Трамп говорил, что не помогал Кушнеру в этом вопросе.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать эту информацию.