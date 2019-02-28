В Армении арестовали имущество Сейрана Оганяна

В Армении в рамках следствия по делу о событиях 1 марта 2008 года Специальная следственная служба приняла решение арестовать имущество и финансовые средства бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна, пишет армянская газета "Пастинфо".

По сведениям издания, наложен арест и на пенсионный счет экс-министра.

В свою очередь Sputnik Армения сообщает, что арест пенсионного счета стал результатом технической ошибки со стороны банка. Ошибка уже исправлена, и пенсионный счет Оганяна разблокирован.

Сейрану Оганяну, занимавшему во время событий 2008 года должность начальника генштаба ВС Армении, предъявлены обвинения в свержении конституционного строя. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Сам Оганян свою вину не признает.