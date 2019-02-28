Сеть магазинов LibasCollection с 1 марта открывает свои двери для покупателей. Это первые магазины мужской одежды нового азербайджанского бренда.

Продукция, представленная в сети магазинов LibasCollection, шьется в Агстафе на фабрике Accord Textile, которая входит в состав Accord Industrial Company. Accord Textile уже долгое время функционирует в нашей республике и завоевала доверие покупателей своей высококачественной продукцией.

С этого месяца фабрика, которая шьет мужские сорочки и галстуки для сети магазинов LibasCollection, представит их своим покупателям.

Сеть магазинов LibasCollection будет состоять из 19 магазинов. Первые два магазина - в Баку и Сумгаите - с сегодняшнего дня будут предоставлены услугам покупателей. В скором времени откроются еще шесть магазинов: в Гяндже, Мингячевире, Ленкорани, Агстафе.