Воры в законе уходят из России в Турцию, Азербайджан, Италию

Российские криминальные авторитеты намереваются покинуть страну и управлять своими «бригадами» удаленно. Такие меры воры в законе готовятся принять в связи с новым законопроектом, ужесточающим наказание за организацию преступных групп и положение в криминальном сообществе.

«Уже сейчас больше половины подобных гангстеров контролируют свои бригады из Турции, Азербайджана, Италии и других государств», — пишет «Росбалт». Издание уточняет, что российские силовики готовы к подобным «маневрам»: за руководителями преступных сообществ установят наблюдение, их телефоны проставят на прослушивание.

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов, который был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, прошел первое чтение 21 февраля. Предполагается, что документ окончательно будет принят уже в марте этого года.

Если законопроект будет принят, криминальные авторитеты будут получать наказание в виде 8—16 лет заключения со штрафом до 5 миллионов рублей.