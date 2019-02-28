Новый магазин Nar теперь уже в Габале

С целью предоставления дополнительных удобств жителям регионов, а также повышения качества и уровня предоставляемых им услуг, Nar продолжает увеличивать количество своих магазинов. Очередной официальный магазин мобильного оператора был представлен в Габале.

Оставаясь верным принципу ориентированности на потребности клиентов, помимо продажи и осуществления различных операций с номерами, продажи интернет-пакетов и телефонов, представителями дилерского магазина Nar будут предоставляться и другие высококачественные клиентские услуги.

Магазин с совершенно новой концепцией расположен по улице Г. Алиева.

По случаю открытия каждый, кто посетит новый магазин 1 марта, получит номер Nar в подарок. Кроме этого, покупатели телефонов и аксессуаров также получат номера от мобильного оператора.

Нужно отметить, что оператор Nar, отличающийся особым вниманием к регионам, наряду со столицей, предоставляет услуги мобильной связи высокого качества абонентам, проживающим в регионах страны. В рамках такой деятельности оператором представлен пакет тарифов Yerlim, специально созданный для различных районов Азербайджана и предоставляющий абонентам возможность говорить по цене 1 гяпик в минуту.

Более подробную информацию об адресах магазинов и предоставляемых услугах можно получить на официальной странице мобильного оператора (www.nar.az/map).