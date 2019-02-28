Алиевы встретились с деятелями культуры и искусства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились сегодня с группой деятелей культуры и искусства, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, глава государства выступил на встрече с речью.
Затем выступили председатель Союза писателей Азербайджана Анар, народные артисты Фирангиз Ализаде, Ариф Бабаев, Зейнаб Ханларова, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, народный художник Азербайджана и СССР Таир Салахов и другие.