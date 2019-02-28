Синоптики предупреждают о нестабильной погоде

В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на полуострове составит 3-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 749 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах также преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью до пяти градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2 марта слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Апшероне в основном благоприятно скажутся на состоянии метеочувствительных людей.

Также Минэкологии предупреждает, что 3 марта в основном в северных и западных районах страны ожидаются нестабильные погодные условия, прогнозируются дожди, местами интенсивные, в горных и предгорных районах - снег. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, днем местами скорость ветра достигнет 23-28 м/с.