14:04

Семилетняя Фатима Алиева страдает редким недугом – болезнью Помпе. Болезнь поражает мышечные и нервные клетки по всему организму, практически обездвиживает. Маленькая Фатима не может не только ходить, но и говорить. Однако лечение в течение четырех лет в Научно-исследовательском институте педиатрии дает результаты – состояние ребенка стало улучшаться, рассказал haqqin.az директор института, главный педиатр Министерства здравоохранения страны Насиб Гулиев.

Некоторое время семья Алиевых, уроженцев Лачина, жила в Москве. И именно там родители почувствовали, что с девочкой что-то неладно. Ухудшение состояния ребенка было настолько стремительным, что Фатиму поместили в реанимационное отделение Московской педиатрической больницы. Там и было установлено, что у девочки болезнь Помпе, передающаяся по наследству. Это тяжелейшее заболевание даже в самых развитых странах приводит к смерти больных, в лучшем случае дети доживают до 10 лет. «Болезнь Помпе (генерализованный гликогеноз, гликогеноз II типа) — редкое наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным механизмом наследования, связанное с повреждением мышечных и нервных клеток по всему организму. По этой причине у больного ребенка встречается большая масса гликогена в печени, поперечнополосатых мышцах, сердце и головном мозге. Эта болезнь проявляется в детстве и сопровождается увеличением печени. Для того, чтобы больной жил, требуются дорогостоящие лекарства и аппарат искусственного дыхания», - сказал Насиб Гулиев.