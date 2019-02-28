Врачи борются за жизнь маленькой Фатимы в Баку редкая болезнь Помпе
Семилетняя Фатима Алиева страдает редким недугом – болезнью Помпе. Болезнь поражает мышечные и нервные клетки по всему организму, практически обездвиживает.
Маленькая Фатима не может не только ходить, но и говорить. Однако лечение в течение четырех лет в Научно-исследовательском институте педиатрии дает результаты – состояние ребенка стало улучшаться, рассказал haqqin.az директор института, главный педиатр Министерства здравоохранения страны Насиб Гулиев.
Некоторое время семья Алиевых, уроженцев Лачина, жила в Москве. И именно там родители почувствовали, что с девочкой что-то неладно. Ухудшение состояния ребенка было настолько стремительным, что Фатиму поместили в реанимационное отделение Московской педиатрической больницы. Там и было установлено, что у девочки болезнь Помпе, передающаяся по наследству. Это тяжелейшее заболевание даже в самых развитых странах приводит к смерти больных, в лучшем случае дети доживают до 10 лет.
«Болезнь Помпе (генерализованный гликогеноз, гликогеноз II типа) — редкое наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным механизмом наследования, связанное с повреждением мышечных и нервных клеток по всему организму. По этой причине у больного ребенка встречается большая масса гликогена в печени, поперечнополосатых мышцах, сердце и головном мозге. Эта болезнь проявляется в детстве и сопровождается увеличением печени. Для того, чтобы больной жил, требуются дорогостоящие лекарства и аппарат искусственного дыхания», - сказал Насиб Гулиев.
Специалисты московской больницы обратились в Министерство здравоохранения Азербайджана, сообщив, что у них нет возможности продолжать лечение Фатимы.
«Наш Минздрав незамедлительно взял этот вопрос под свой контроль. Меня и еще нескольких врачей командировали в Москву. Весной 2014 года Фатиму привезли в Баку. Все время пути из Москвы она была подключена к аппарату искусственного дыхания. После полугода в клинике Института педиатрии наступило заметное улучшение, и ребенка выписали домой. Семья Фатимы каждые 15 дней получает необходимые лекарства, ее постоянно консультируют наши врачи», - отметил Насиб Гулиев.
Минздрав обеспечил Фатиму Алиеву всеми необходимыми лекарствами и аппаратом искусственного дыхания. Как утверждает руководитель института, девочка сейчас понимает все, что ей говорят и даже пытается говорить сама, когда ее отключают от аппарата.
«Тем, что сейчас у нас есть возможность лечить детей, страдающих редкими заболеваниями, мы обязаны оснащением наших клиник самым современным оборудованием и всеми необходимыми лекарственными препаратами. Фатима жива, потому что получает качественные медицинские услуги. Чтобы будущей осенью Фатима смогла начать учебу хотя бы на дому, с ней сейчас занимаются логопеды», - искренне радуется педиатр.