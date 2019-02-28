Глава спецслужб Армении поехал в Физули и заявил: «Не сдадим Азербайджану и сантиметра в Карабахе»

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что утверждения о сдаче земель Азербайджану являются спекуляциями. Об этом он заявил во время своей поездки в оккупированные части равнинного Карабах а, в частности, в оккупированный Физулинский район, где с руководством непризнанной республики обсудил программу заселения территории вдоль берега реки Араз. «Мы не сдадим и сантиметра земли», - открыто сказал А.Ванецян.

В частности, планируется построить населенный пункт Араксаван (на территории оккупированного Физулинского района), развивать здесь сельское хозяйство и создавать инфраструктуры. По мнению Ванецяна, заселение территории – одна из основных гарантий безопасности.

"Заявления отдельных людей о том, что, мол, земли будут сдавать, будут вести переговоры на этот счет, опровергаются этой программой заселения. Мы тем самым посылаем четкий месседж армянскому народу и миру о том, что никто не будет сдавать и пяди земли. Наоборот, на наших территориях должны жить наши соотечественники, жить и созидать", - сказал Ванецян.

В последние месяцы оппоненты новых властей Армении периодически обвиняют их в закулисных договоренностях с Азербайджаном. Власти на самом высоком уровне от этих обвинений открещиваются.