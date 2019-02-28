Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и белорусских и зарубежных СМИ «Большой разговор с президентом» предложил включить Россию в состав Белоруссии.

Лидер Белоруссии заверил, что у России нет никаких намерений поглотить его страну. Он указал, что если вынести на обсуждение вопрос о включении белорусской территории в состав России, то большинство белорусов проголосуют против. «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире», — указал белорусский президент. Он также подчеркнул, что руководства России и Белоруссии не вырабатывают никаких «закулисных схем».

«Начинают разговаривать о включении страны туда, сюда, я говорю: «Слушайте, вот нормальный вариант — давайте в состав Белоруссии включим Россию», — отметил белорусский лидер.