Лукашенко — о выборах: «Я уже наелся власти»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается проводить досрочные президентские выборы. Об этом белорусский лидер сказал, выступая на встрече с представителями общественности и СМИ "Большой разговор с президентом".

"Все пройдет строго по закону и в нужное время, — заверил Лукашенко. — Даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением и выбирать время, чтобы пропихнуть себя во власть. Я уже власти наелся. Я видел в оппозиционных СМИ много вопросов по поводу персоналий и меня как президента — я не ухожу от этих вопросов, мы их обсудим. А что касается парламентских и президентских выборов, мы в марте-апреле примем решение по срокам их проведения".

Лукашенко также выразил убеждение, что "власть сдаст этот экзамен перед народом". "Главное по-деловому провести выборы и не окунуться в какую-то драчку", — сказал он.