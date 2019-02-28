Нефтяники Венесуэлы переедут в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение закрыть офис госнефтекомпании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, сообщает РИА Новости.

"Хотела бы заявить, что президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение и перевести офис в Москву", - сказала Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Она добавила, что Каракас будет предпринимать законные шаги по возврату своих активов в других странах, где они были переданы оппозиции.