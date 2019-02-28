Пакистан согласился на помощь России

«Глава МИД России Сергей Лавров предложил посредничество. Не знаю, что на счет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров и снизить напряженность», - сказал министр.

Исламабад готов принять предложение России о посредничестве в конфликте между Пакистаном и Индией. Об этом заявил пакистанский министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши, сообщает издание Dawn.

В то же время источник в индийском МИД заявил РИА Новости, что Нью-Дели придерживается иной позиции.

«Мы полагаем, что у Индии и Пакистана есть достаточно эффективных каналов для взаимодействия, и в посредничестве третьих сторон нет необходимости», - отметил дипломат.

Он добавил, что для снижения напряженности Исламабад должен принять немедленные меры против террористов и их инфраструктуры на своей территории. В то же время индийская сторона не считает, что обострение конфликта спровоцировали именно ее действия.

Лавров 28 февраля предложил Индии и Пакистану провести переговоры в России. Он отметил, что Москва готова предоставить площадку для такого мероприятия, если стороны этого захотят.