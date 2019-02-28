Лукашенко осудил «оголтелую российскую пропаганду»

«Я с президентом России разговаривал и высказывал свою точку зрения по пропагандистским этим заявлениям. Это не во вред уже Порошенко. Он молится, чтобы только до выборов шла такая оголтелая пропаганда и нападки на Украину. Возьмите, включите утюг российский, и там везде на эту Украину. Надо прекратить это, не нужно это делать», — заявил Лукашенко.

Кроме того, он осудил попытки создать пророссийские информационные ресурсы. Белорусский президент рассказал, что этот вопрос он также обсуждал с Владимиром Путиным. «Это создание групп, сайтов или казачества. Там к казачеству никто никакого отношения не имеет. Мы их всех знаем», — заявил Лукашенко.