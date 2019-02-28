Tesla массово закрывает магазины в мире

Производитель электромобилей Tesla объявил о серьезных изменениях системы продажи своих автомобилей — физические магазины компании будут закрыты, а электромобили Tesla во всем мире станут продаваться онлайн, пишет Коммерсант.

Также Tesla объявила о начале продажи бюджетной версии Model 3 по давно обещанной цене в $35 тыс., то есть на $9 тыс. меньше самой низкой цены Tesla до нынешнего момента.

Для Tesla закрытие физических магазинов — довольно серьезный шаг, так как компания всегда гордилась своими магазинами-бутиками и продолжала увеличивать их число.

Решение об изменении стратегии продаж было принято на фоне скромных финансовых результатов Tesla. Генеральный директор и основатель компании Илон Маск заявил, что не ожидает прибыли в первом квартале 2019 года из-за многочисленных однократных расходов, а также задержек с поставками Model 3 в Европе и Китае.