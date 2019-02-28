Лукашенко больше не надеется на ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко не возлагает больших надежд на Евразийский экономический союз, который все больше политизируется, передает РИА Новости.

"...Больших надежд не лелею в плане нашего Евразийского экономического союза. Слишком много настороженности, слишком много разногласий, и что, наверное, совсем неприемлемо, что ЕАЭС начинает все больше политизироваться", — сказал белорусский лидер на встрече с представителями общественности и СМИ.

По словам Лукашенко, сейчас в ЕАЭС действует "огромное количество изъятий в торговле, разногласий": "...Порой принимаем решения и их не исполняем. А если и вносим какое-то разумное предложение по разрешению той или иной проблемы, то пока примем, выхолащиваем это решение до такой степени, что оно не имеет никакого значения".

Президент Беларуси также добавил, что особо не рассчитывает на "какой-то прорыв" даже в случае председательства Минска в этом союзе, так как "там консенсусом принимаются все решения".