С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!

Привычная картина перед Международным женским днем: мужчины ищут деньги для того, чтобы купить подарок на 8 марта, а дамы с нетерпением ждут этот прекрасный день. Но мужчинам - клиентам AccessBank не нужно искать деньги! Да и женщины, являющиеся нашими клиентами, не ждут 8-го марта для того, чтобы получить подарок.

Так, все клиенты могут воспользоваться кампанией, проводимой AccessBank с 1 по 7 марта по случаю Международного дня женщин, и получить наличные кредиты до 20 тыс. манатов начиная от 20% годовых.

Кроме того, в этот период всем женщинам, предоставляется 50%-ная скидка на любой вид платежной карты "myCard".

Безусловно, женщины достойны всего самого лучшего! Выберите самое лучшее с AccessBank!

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Instagram, а также позвонив по номеру 151.