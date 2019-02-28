Лукашенко пригрозил найти замену российской нефти

Если Минск не договорится с Россией по компенсации из-за налогового маневра, то будет вынужден переходить на нефть из других стран, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

"К нам нормально россияне относятся, почему мы должны в них камни бросать? Да, понятно, где-то нас хотят экономически прижать, что-то показать, а может, действительно озабочены этим налоговым маневром. Ну, Господь с вами, переживем мы отсутствие этих 400 миллионов долларов в этом году, а может, чуть меньше будет", - заявил он на встрече с журналистами.

По его словам, в ноябре Беларусь закончит модернизацию своих заводов.

"И мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти — покупай сколько хочешь, вопрос в цене", - добавил Лукашенко.

Как отметил президент, когда Беларусь закончит модернизацию двух своих НПЗ, глубина переработки нефти составит до 95%, "как на европейских заводах".

"Это немало стоит, это миллиарды долларов стоит, но мы ее закончим. Ну и кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок в Беларусь, где перерабатывается российская нефть, привезем чужую нефть. России это надо? Нет. Ну так сегодня надо думать об этом", - заявил Лукашенко.