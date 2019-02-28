Ильхам Алиев выделил деньги на развитие кинематографии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о некоторых мерах по развитию кинематографии Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, учитывая необходимость в еще большем повышении государственной заботы о культуре в стране, сохранении традиций киноискусства и модернизации сферы кинопроизводства, Министерству культуры поручено, с учетом предложений Союза кинематографистов Азербайджанской Республики и других соответствующих структур, подготовить проект «Концепции развития кинематографии Азербайджана» по развитию национальной кинематографии в соответствии с требованиями времени и представить в течение трех месяцев Президенту Азербайджана.

В целях обеспечения реализации проектов в связи с поддержкой производства фильма по государственному заказу и творчества молодых кинематографистов, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Министерству культуры будет выделено пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.