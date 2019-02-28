Лукашенко: «Я читал лекции о личности Гейдара Алиева»

"Я знаю отношения азербайджанцев к белорусам – лучших нам и не надо. Они относятся к нам как к братьям, это образец отношения мусульманского государства к христианскому", - убежден Александр Лукашенко.

Важность личных отношений и их влияние на большую политику Лукашенко затронул, отвечая на вопрос об отношениях Беларуси и Азербайджана в интервью агентству Спутник. Эти отношения белорусский президент назвал образцовыми.

Такие теплые отношения у президента с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым сложились в том числе благодаря дружбе Лукашенко с его отцом Гейдаром Алиевым. Белорусский лидер рассказал, как в свое время читал лекции о личности Алиева-старшего.

"Один звонок Ильхама мне или мой ему – и все вопросы решаются", - сказал президент.

Он поблагодарил главу Азербайджана и за принципиальную позицию в то время, когда Беларусь попала под санкции.

"Во время того, как ЕС с Америкой санкции предъявили, он не молчал и нас поддерживал. Точно так, как грузин Саакашвили. Он сражался за Беларусь, всех переубеждал: вы не знаете Беларусь, не знаете президента", - отметил Лукашенко, комментируя отношения Беларуси и Азербайджана.