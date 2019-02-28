Саудиты лишили разыскиваемого США сына бен Ладена гражданства
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о лишении подданства королевства Хамзы бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, сообщает саудовская газета "Умм аль-кура" со ссылкой на приказ МВД.
"МВД сообщает о выпуске королевского указа под номером 15690 с согласием лишить саудовского подданства Хамзу Усаму Мухаммеда бен Ладена", - говорится в указе.
Отметим, что накануне Госдеп США предложил награду в миллион долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена, считая его одним из главарей "Аль-Каиды".