Экс-кандидат в президенты Грузии разослал депутатам откровенное видео

Один из лидеров грузинской партии "Новый политический центр – Гирчи" Зураб Джапаридзе разослал депутатам парламента ссылку на видео с провокационным названием, после чего к делу подключилось МВД, сообщает Sputnik Грузия.

По словам политика, сделал он это намеренно, чтобы показать протест против привлечения 18 человек, а также некоторых членов партии «Гирчи» к уголовной ответственности за хранение и распространение скандального видео о личной жизни депутата парламента Грузии Эки Беселия. В настоящее время четверо находятся под арестом – им грозит до восьми лет лишения свободы. Арестованные отрицают свою причастность к данному делу, утверждая, что видео никто из них не распространял.

По свидетельству Джапаридзе, реакция на его рассылку со стороны депутатов была аналогичной – они прошли по ссылке и посмотрели видео.

"Заместитель председателя юридического комитета парламента на свою официальную почту получил линк под названием "Групповой секс политиков", после чего нажал на кнопку загрузки и сел его смотреть… Итак, за что сажают этих людей на срок от четырех до восьми лет", - написал Джапаридзе на своей странице в Facebook.

Сами депутаты отрицают тот факт, что они самостоятельно открывали ссылку. Линк был активирован только в присутствии полицейских.

Скандальное видео, затрагивающее интимные стороны личной жизни депутата парламента Эки Беселия, начали распространять в интернете с 28 января. В тот же день МВД возбудило уголовное дело, в рамках которого задержано несколько человек, которые хранили видеозапись и посредством соцсети и мобильной аппликации массово распространяли. Троим из них, в том числе тому, кто выложил видео в Youtube, придется ждать судебного приговора в заключении.