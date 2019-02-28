Twitter вводит новую «секретную» функцию

По словам Хака, новая функция нужна Twitter, чтобы люди получили больше возможностей для модерации созданных ими тем: «Люди пытаются чистить свои беседы, используя блокировку, удаление из ленты и отправку жалоб, но эти инструменты не всегда решают проблему».

В Twitter появится новая функция, которая позволит пользователям скрывать негативные комментарии на свои сообщения. Об этом рассказал старший менеджер по продуктам компании Мишель Ясмин Хак, сообщает издание Tech Crunch.

Теперь в арсенале пользователей появится более радикальное средство. Чтобы скрыть неприглядный комментарий, нужно будет нажать на кнопку «Поделиться» и выбрать команду «Спрятать твит». Тогда другие пользователи не смогут видеть у себя в ленте негативные комментарии в автоматическом режиме.

Чтобы прочесть их, придется нажать на специальную вкладку. При желании пользователь сможет вернуть негативный комментарий к своему твиту. Также он сможет просматривать все скрытые твиты в ручном режиме.

Пользователи соцсети жалуются, что теперь у них будет меньше свободы для выражения своего мнения. Также они говорят, что лучше бы им дали возможность редактировать свои твиты.