Twitter вводит новую «секретную» функцию
В Twitter появится новая функция, которая позволит пользователям скрывать негативные комментарии на свои сообщения. Об этом рассказал старший менеджер по продуктам компании Мишель Ясмин Хак, сообщает издание Tech Crunch.
По словам Хака, новая функция нужна Twitter, чтобы люди получили больше возможностей для модерации созданных ими тем: «Люди пытаются чистить свои беседы, используя блокировку, удаление из ленты и отправку жалоб, но эти инструменты не всегда решают проблему».
Теперь в арсенале пользователей появится более радикальное средство. Чтобы скрыть неприглядный комментарий, нужно будет нажать на кнопку «Поделиться» и выбрать команду «Спрятать твит». Тогда другие пользователи не смогут видеть у себя в ленте негативные комментарии в автоматическом режиме.
Чтобы прочесть их, придется нажать на специальную вкладку. При желании пользователь сможет вернуть негативный комментарий к своему твиту. Также он сможет просматривать все скрытые твиты в ручном режиме.
Пользователи соцсети жалуются, что теперь у них будет меньше свободы для выражения своего мнения. Также они говорят, что лучше бы им дали возможность редактировать свои твиты.