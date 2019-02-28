Госнефтефонд отчитался о доходах и расходах

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов по итогам года составили 17,3 миллиарда манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа – 16,6 миллиарда манатов, транзитные доходы - 18,1 миллиона манатов, бонусные выплаты - 765,2 миллиона манатов, поакровые выплаты - 4,1 миллиона манатов.

Бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2018 году составили 17,6 миллиарда манатов, увеличившись на 31,1 процента по сравнению с 2017 годом (12,1 миллиарда долларов), говорится в сообщении ГНФАР.

В структуре расходов ГНФАР трансферты в госбюджет составили 10,9 миллиарда манатов. Расходы на мероприятия по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 200 миллионов манатов, на финансирование проекта реконструкции Самур-Апшеронской оросительной системы - 90 миллионов манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетный период было израсходовано 7,2 миллиона манатов. Также 176,1 миллиона манатов было направлено на финансирование проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Расходы по управлению фондом по итогам отчетного периода составили 23,3 миллиона манатов. Внебюджетные расходы фонда от курсовой разницы по итогам года составили 1,5 миллиарда манатов.

На 1 января 2019 года активы фонда увеличились на 7,56 процента - до 38,5 миллиарда долларов по сравнению с январем 2018 года (35,8 миллиарда долларов).